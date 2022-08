Incidente mortale sulla Roma Civitavecchia | perde la vita 63enne di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 agosto 2022) Ha perso il controllo della sua auto finendo contro il guardrail. Un impatto tremendo che le ha causato ferite gravissime. Tanto che, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. E’ così che è morta, nella serata di domenica, una donna di 63 anni. Chi è la vittima dell’sull’A12 La donna, che è morta in Ospedale dopo il trasferimento di urgenza, si chiamava Ginevra Pieia. Di, aveva 63 anni. Stando a quanto si apprende la vittima aveva trascorso la giornata di domenica con alcuni parenti e amici a Santa Marinella. Poi il terribile schianto nel tardo pomeriggio le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Leggi anche:, ...