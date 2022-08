Incendio a Cinecittà lambisce anche la Casa del GF Vip | è doloso?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 2 agosto 2022) Nella giornata di lunedì 1 agosto 2022 unscoppiato a Cinecittà per un pelo non ha coinvoltoladel Grande Fratello Vip, visto che è arrivato quasi a lambire il giardino della struttura. Non è detto che si tratti di unspontaneo, dovuto al forte caldo: i carabinieri, infatti, stanno indagando per accertare un possibile dolo. Che qualcuno volesse di proposito arrivare alladel GF Vip? Si valutano tutti gli scenari. Dello stesso argomento potrebbe interessarti… GF Vip 7, i nomi sicuri e quelli definitivamente scartati Mancano meno di due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7 e il cast comincia davvero a delinearsi GF Vip 7, i nomi sicuri e quelli definitivamente scartati ...