Incendi: inferno di cenere e fiamme in California (Di martedì 2 agosto 2022) inferno di cenere e fiamme in California dove gli Incendi non danno tregua. Queste immagini arrivano dalla Klmath national forest dove centinaia di vigili del fuoco sono impegnati a estinguere il più ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022)diindove glinon danno tregua. Queste immagini arrivano dalla Klmath national forest dove centinaia di vigili del fuoco sono impegnati a estinguere il più ...

LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Inferno di fuoco a #Quartu. Allarme incendi in tutta l'Isola - UnioneSarda : #Sardegna - Inferno di fuoco a #Quartu. Allarme incendi in tutta l'Isola - LuigiF97101292 : RT @ReteMeteoAmator: #Incendi Giornate d'Inferno in varie zone della Penisola e in Europa. - nemo_av : RT @glfelicetti: Quest’estate di siccità è un vero inferno per gli animali: ma molto si può fare. Ne scrivo su @Rewritersmag Dagli incendi… - redbus2012 : RT @Se23rex: Era il 24 giugno quando 50 mezzi dei vigili del fuoco partivano da #Trieste per l’Ucraina??un mese dopo a Trieste è successo un… -