In Italia 64 861 nuovi casi covid e tasso di positività a 18 | 3%

(Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Nelle ultime 24 ore sono 64.861 idiregistrati in, a fronte dei 18.813 precedenti e agli 88.221 di martedì scorso; 354.431 i tamponi processati, contro i 105.839 di ieri, con undiche torna a salire, dal 17,8 al 18,3%. I decessi sono 190 nelle ultime 24 ore (ieri 121), per un totale di 172.397 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le terapie intensive sono 12 in meno (ieri +10) e diventano 386 (38 gli ingressi del giorno), i ricoveri ordinari sono 282 in meno (ieri +28), per un totale di 10.245. La regione con il maggior numero di(8.860) è la Lombardia, davanti a Veneto (8.009), Campania (6.072), Puglia (5.315) e Lazio (5.008). Il numero ...