In California è stato dichiarato lo stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie (Di martedì 2 agosto 2022) Lunedì Gavin Newsom, il governatore dello stato americano della California, ha dichiarato lo stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie: è la malattia causata da un virus appartenente alla stessa famiglia del vaiolo che si sta diffondendo in alcuni paesi,

