In arrivo un nuovo Bonus per gli italiani | Lo Stato ha stanziato 80 milioni di Euro (Di martedì 2 agosto 2022) Il governo continua a stanziare sussidi, questa volta riguarda ancora un'altra categoria: ecco di chi si tratta Bonus statale (fonte web)Questo periodo storico possiamo considerarlo davvero critico a livello economico. Sempre più persone faticano ad arrivare a fine mese per via dei rincari. I prezzi infatti sono aumentati a dismisura per via dell'inflazione e ad essere aumentati particolarmente sono le bollette di luce e gas e il carburante. Per ridurre l'inflazione e le difficoltà dei cittadini ma soprattutto per aumentare il potere di acquisto, lo Stato in questo periodo, sta stanziando parecchi Bonus e incentivi. A luglio infatti sono arrivati sulla busta paga di milioni di lavoratori circa 200 Euro. Non sono neanche mancati gli incentivi a favore della cultura o dei lavoratori ...

