IMPRESE, PER 7 CIO SU 10 LA CULTURA AZIENDALE È IL MAGGIORE OSTACOLO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE AZIENDE ITALIANE (Di martedì 2 agosto 2022) La ricerca "CIOs & The Board", ideata e promossa da CIONET e Workday, evidenzia le criticità DELLE IMPRESE ITALIANE verso i processi d'innovazione: per il 71% dei direttori informatici la CULTURA organizzativa AZIENDALE è la principale barriera per la TRASFORMAZIONE DIGITALE. Seguono le skill dei dipendenti (54%) e i requisiti di compliance e privacy riguardanti la cybersicurezza (33%). Complessivamente, la valutazione dei Cio ha evidenziato come in media le AZIENDE ITALIANE siano parzialmente digitalizzate, con una percentuale pari al 61%. Federico Francini – WorkdayIl segnale d'ALLArme arriva direttamente dai direttori informatici. Secondo i Cio italiani, la CULTURA organizzativa ...

