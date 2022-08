Imprese, decontribuzione Sud: esonero esteso fino al 2029 (Di martedì 2 agosto 2022) La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo “decontribuzione sud”. L’agevolazione spetta, previa autorizzazione della Commissione europea, ai rapporti di lavoro dipendente con l’esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. L’esonero contributivo è modulato nel seguente modo: la circolare INPS 27 luglio 2022, n. 90 fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. decontribuzione Sud è un’agevolazione introdotta per salvaguardare l’occupazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Consiste in uno sconto sui contributi previdenziali complessivi versati dal datore di lavoro per i propri ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) La legge di Bilancio 2021 haal 31 dicembrel’contributivo “sud”. L’agevolazione spetta, previa autorizzazione della Commissione europea, ai rapporti di lavoro dipendente con l’esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. L’contributivo è modulato nel seguente modo: la circolare INPS 27 luglio 2022, n. 90 fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’contributivo.Sud è un’agevolazione introdotta per salvaguardare l’occupazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Consiste in uno sconto sui contributi previdenziali complessivi versati dal datore di lavoro per i propri ...

