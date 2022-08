PalermoToday : Impossibile dimostrare che Mario Biondo fu ucciso: 'Le indagini della Spagna furono carenti'… - romatoday : Impossibile dimostrare che Mario Biondo fu ucciso: 'Le indagini della Spagna furono carenti'… - infoitinterno : Archiviato il caso Biondo: 'Carenti le indagini spagnole, dopo anni impossibile dimostrare un omicidio' - ParliamoDiNews : Archiviato il caso Biondo: `Carenti le indagini spagnole, dopo anni impossibile dimostrare un omicidio`… - PalermoToday : Archiviato il caso Biondo: 'Carenti le indagini spagnole, dopo anni impossibile dimostrare un omicidio'… -

Archiviato il caso Biondo: 'Dopo anniun omicidio' 'I reperti erano di Mario Biondo' Non solo. La seconda autopsia (così come già la prima eseguita in Spagna), che aveva ......resistere a questi attacchi ingiusti al nostro territorio rimane la nostra capacità di... Un intervento pressochéin quanto gli alti ufficiali FARDC, ad iniziare dal Governatore ... Archiviato il caso Biondo: "Carenti le indagini spagnole, dopo anni impossibile dimostrare un omicidio" Il cameraman siciliano fu ritrovato impiccato a una libreria nella sua casa di Madrid il 30 maggio del 2013. Secondo il gip, non furono fatti i dovuti accertamenti nell'immediatezza e "non si può più ...L'avocazione della Procura generale e la terza autopsia. A quel punto, però, la Procura generale decise di avocare il fascicolo e condusse nuove indagini. Per cui, per il giudice sarebbe da 'escludere ...