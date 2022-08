Ilary Blasi e Totti a Sabaudia | il retroscena sul gelido incontro

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - Novella_2000 : Ilary Blasi e Totti, 'gelido incontro' a Sabaudia: ecco cosa sarebbe accaduto - IsaeChia : Ilary Blasi via da Sabaudia, arriva Francesco Totti: “Scambio di chiavi e freddo arrivederci”, il retroscena È sta… - lucafaccio : RT @FQMagazineit: I Simpson avevano previsto anche il divorzio tra Totti e Ilary Blasi - infoitcultura : Totti- Ilary Blasi, il commento dell'(ex?) amico Alfonso Signorini sulla separazione: «Linfa per il gossip, me -

si è goduta sua figlia Isabel , di ritorno dalla Tanzania e nel clamore mediatico scaturito dall'esplosione della loro separazione, nelle giornate trascorse sulla sabbia dorata del luogo ...In queste ultime ore è spuntato un nuovo gossip sulla ex coppia composta dae il popolare ex calciatore della As Roma. Difatti ormai non c'è un solo giorno in cui non spunti un retroscena sui due ex coniugi. E proprio a tal proposito oggi il quotidiano Il Corriere ...Dopo aver passato le ultime settimane a Sabaudia, Ilary Blasi avrebbe dato il cambio di guardia all’ex marito Francesco Totti lasciandogli le chiavi della loro famosa villa al mare: il Corriere della ...Totti, l’indiscrezione: la decisione dell’ex capitano della Roma spiazza tutti; cosa avrebbe fatto dopo la rottura con Ilary Blasi. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, quella ...