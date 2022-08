Ilary Blasi | dopo il divorzio non riesce proprio a smettere

(Di martedì 2 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.la fine del suo matrimonio con l’ex calciatore Totti,sembranon riesca adi fare una cosa. Scopriamone di più. La fine della relazione trae l’ex calciatore Totti ha sconvolto come già risaputo il mondo del gossip. In tantissimi sono stati i fan della coppia che sono

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - RubyBudino : RT @mariacafagna: Letta dovrebbe fare a Calenda quello che Ilary Blasi fece a Fabrizio Corona. - FQMagazineit : Totti-Blasi, scambio di chiavi alla villa di Sabaudia: “Il Capitano si alterna a Ilary per le vacanze con i figli” - andreastoolbox : Francesco Totti-Ilary Blasi, spunta una clausola nell'accordo di separazione e riguarderebbe lei: ecco di cosa si t… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ilary Blasi avrebbe dato il cambio di guardia all’ex marito Francesco Totti a Sabaudia, località balneare che dall’inizio dell… -

Novità sulla rottura trae Francesco Totti. L'ex coppia più amata dello showbiz italiano non ha ancora avviato le pratiche della separazione ma pare che il Pupone abbia già dettato alcune condizioni. A spifferare ...... Leggi anche Signorini commenta la rottura tra Totti eDopo la fine del suo matrimonio con l'ex calciatore Totti, Ilary Blasi sembra proprio non riesca a smettere di fare una cosa. Scopriamone di più.Ilary Blasi non potrà lasciare Roma per trasferirsi a Milano. È questa l'ultima indiscrezione sulla coppia più chiacchierata dell'estate, che poche settimane ...