Il video messaggio di Elena prima del suicidio assistito (Di martedì 2 agosto 2022) Elena è morta, è ha scelto lei come e dove porre fine alle sue sofferenze dopo una diagnosi e una battaglia contro un cancro impossibile da sconfiggere. La donna, veneta e di 69 anni, che in molti avevano imparato a conoscere con il nome di fantasia Adelina, ha scelto il suicidio assistito recandosi in Svizzera, il primo agosto 2022. “Avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e, quindi, ho dovuto venire qui da sola”, ha spiegato nel video fatto circolare dall’Associazione Coscioni, il giorno dopo la morte di Elena. Ma non era sola del tutto Elena. Con lei ha voluto Marco Cappato: Ho chiesto a lui di accompagnarmi, perché non volevo che i miei cari ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 2 agosto 2022)è morta, è ha scelto lei come e dove porre fine alle sue sofferenze dopo una diagnosi e una battaglia contro un cancro impossibile da sconfiggere. La donna, veneta e di 69 anni, che in molti avevano imparato a conoscere con il nome di fantasia Adelina, ha scelto ilrecandosi in Svizzera, il primo agosto 2022. “Avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e, quindi, ho dovuto venire qui da sola”, ha spiegato nelfatto circolare dall’Associazione Coscioni, il giorno dopo la morte di. Ma non era sola del tutto. Con lei ha voluto Marco Cappato: Ho chiesto a lui di accompagnarmi, perché non volevo che i miei cari ...

Udinese_1896 : Un messaggio da parte del nuovo acquisto Enzo Ebosse ???? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese #EnzoEbosse #Ebosse - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Suicidio assistito, l'ultimo messaggio di Elena: 'Ero a un bivio: ho scelto la Svizzera e non l'inferno' - dario_pelizzari : La dignità della fine in poche (e lucidissime) parole. Una ragione di orgoglio per la sua famiglia e per tutti colo… - LaStampa : Suicidio assistito, l'ultimo messaggio di Elena: 'Ero a un bivio: ho scelto la Svizzera e non l'inferno' - urbanbike : Suicidio assistito, l'ultimo messaggio di Elena: 'Ero a un bivio: ho scelto la Svizzera e non l'inferno'… -