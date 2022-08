franca705 : RT @CatellaniLaura: @PaoloBorg Il più gran furbone chiamato Grillo,ha preso tutti gli italiani x i fondelli (un comico sul viale del tramon… - MarceVann : RT @BluDiChina: M5s, il tramonto: “Mi sembrò una follia totale. Tentai di spiegare [a Beppe Grillo, ndr] che al di là delle poche idee stru… - BluDiChina : M5s, il tramonto: “Mi sembrò una follia totale. Tentai di spiegare [a Beppe Grillo, ndr] che al di là delle poche i… - omarsivori : M5S, il progetto di Beppe Grillo raccontato dall'internoIl doppio mandato serve per tenere in pugno gli eletti - AntonioAmorosi : M5s, il tramonto: Grillo spiegò il de profundis già nel 2008. Retroscena. Il progetto di Beppe Grillo raccontato da… -

Affaritaliani.it

...allo Stagnone di poter ammirare l'ineguagliabilecon lo sfondo delle meravigliose saline e delle isole Mozia, Isola Lunga, Isola di Santa Maria e Schola - precisano il Sindaco Massimo...Me lo spiegòstesso in un scambio privato avvenuto nel 2008 . Un anno dopo trasformò i meet up, piazze reali e virtuali di attivisti, in movimento. Eravamo in autunno, mi venne proposto dai ... M5s, il tramonto: Grillo spiegò il de profundis già nel 2008. Retroscena Ascesa e declino del movimento di Grillo a cui gli italiani si erano affidati. Dal 33% a percentuali locali risibili. I motivi me li spiegò il comico nel 2008 ...Elezioni politiche 2022. La diretta verso il voto del 25 settembre. Il giorno dopo lo stop alla deroga del secondo mandato per i parlamentari M5S, Beppe Grillo torna a parlare sul suo blog. Con ...