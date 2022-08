Il sessismo della gara di mangiatrici di banane alla festa degli uomini in Friuli | VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) Ci risiamo, ancora una volta. Nonostante le mobilitazioni del passato e del presente. Questa sera a Monteprato di Nimis, in provincia di Udine, andrà in scena la “tradizionale” festa degli uomini. Un evento che aveva provocato polemiche già in passato, non tanto per le “celebrazioni” in sé, ma per quella assurda e sessista gara di mangiatrici di banane che, come evidente già dal nome, è ricca di riferimenti (non solamente visivi, ma anche in termini di azioni) al sesso. Con la donna in primo piano davanti a una platea di uomini. Di cosa stiamo parlando? Ecco un esempio di quanto accaduto negli anni scorsi (in questo caso era il 2018). gara di mangiatrici di banane in Friuli per la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Ci risiamo, ancora una volta. Nonostante le mobilitazioni del passato e del presente. Questa sera a Monteprato di Nimis, in provincia di Udine, andrà in scena la “tradizionale”. Un evento che aveva provocato polemiche già in passato, non tanto per le “celebrazioni” in sé, ma per quella assurda e sessistadidiche, come evidente già dal nome, è ricca di riferimenti (non solamente visivi, ma anche in termini di azioni) al sesso. Con la donna in primo piano davanti a una platea di. Di cosa stiamo parlando? Ecco un esempio di quanto accaduto negli anni scorsi (in questo caso era il 2018).didiinper la ...

