vaticannews_it : Il #Papa ha inviato un messaggio ai partecipanti del Festival della Gioventù iniziato ieri a #Medjugorje in program… - petergomezblog : Papa Francesco ai giovani: “Consumare meno carne per salvare l’ambiente e permettere a tutti di abitare il mondo co… - ilfaroonline : Il Papa ai giovani: “L’amore fraterno è il vero rimedio alle ferite dell’umanità” - FilomenaGallo55 : RT @acistampa: Il messaggio del #Papa ai giovani del Festival di #Medugorje - ziolions4219 : RT @acistampa: Il messaggio del #Papa ai giovani del Festival di #Medugorje -

Lo scriveFrancesco in un messaggio indirizzato ai partecipanti al Festival internazionale dei(Mladifest), che si svolge dal 1° al 6 agosto a Medjugorje. Del testo in croato letto in ...Ha presentato su Rai 2 i Venice Music Awardscon Fiammetta Cicogna e il DivinAmalfi con Laura Barriales. Per due stagioni, dal 2011 al 2013, è stato volto di Unomattina - Storie vere su ...2' di lettura 02/08/2022 - Per la prima volta un'esposizione di urban art nei pressi della Basilica di San Francesco in Assisi. Dal 15 settembre al 6 novembre verranno esposte le creazioni artistiche ..."Preghiamo perché i piccoli e medi imprenditori, duramente colpiti dalla crisi economica e sociale, trovino i mezzi necessari per proseguire la propria attività, al servizio delle comunità in cui vivo ...