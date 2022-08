Il Milan contro il Marsiglia, nuovo impulso agli ascolti di Sportitalia (Di martedì 2 agosto 2022) La diretta della sfida precampionato che il Milan ha vinto contro il Marsiglia ha dato impulso agli ascolti di Sportitalia nella giornata di domenica 31 luglio 2022. Nell’arco dell’intero giorno l’emittente diretta da Michele Criscitiello, che si è assicurata i diritti dei match di questa estate dei campioni d’Italia, è stata vista da 1.918.223 telespettatori con uno share dell’1% (1,6% target commerciale). Numeri che hanno resto Sportitalia l’emittente sportiva più vista della giornata.Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale... Leggi su digital-news (Di martedì 2 agosto 2022) La diretta della sfida precampionato che ilha vintoilha datodinella giornata di domenica 31 luglio 2022. Nell’arco dell’intero giorno l’emittente diretta da Michele Criscitiello, che si è assicurata i diritti dei match di questa estate dei campioni d’Italia, è stata vista da 1.918.223 telespettatori con uno share dell’1% (1,6% target commerciale). Numeri che hanno restol’emittente sportiva più vista della giornata.(visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale...

AnfetaMilan : Ce l’abbiamo fatta grazie ad una #campagna #diffamatoria abbiamo messo il Milan Twitter contro i SMM del Milan. Co… - SitoGiuseppe : Un po’ estremo ma non ha torto. Il Milan non costruisce da dietro e basa molto il suo gioco sui lanci lunghi (non h… - cenciokcab : @belottiano non faccio video contro il milan - ajdbwjksnfnns : @Alessan79581088 @TheLastDuivel Scudetto meno competitivo degli ultimi 10 anni? La Juve né ha vinti 9 di fila con M… - youth_acmilan : RT @DavideLusinga: Domani il #Milan Primavera sfiderà alle 18:30 il Torino a Quattordio nel Memorial Mamma e Papà Cairo. Il 5 agosto finale… -