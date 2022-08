Il Mali nella morsa del terrorismo islamico (Di martedì 2 agosto 2022) Ogni giorno che passa il Mali sprofonda sempre più nella violenza. Almeno diciotto persone, tra cui quindici soldati Maliani e tre civili, sono state uccise mercoledì scorso in tre attacchi coordinati attribuiti a «terroristi» portando il loro numero a undici, in meno di una settimana nel Paese. Secondo un comunicato stampa firmato dal colonnello Souleymane Dembélé, direttore dell'informazione e delle pubbliche relazioni militari a Kalumba, vicino al confine con la Mauritania, il bilancio delle vittime è di dodici morti, tra i quali ci sono tre civili che lavoravano in un'impresa di costruzioni stradali. A Sokolo, nel centro nel Paese, l'esercito segnala 6 soldati morti e 25 feriti, di cui cinque gravemente. L'esercito afferma «di aver ucciso 48 assalitori e neutralizzato tre Pick-up con a bordo terroristi a circa 15 chilometri da ... Leggi su panorama (Di martedì 2 agosto 2022) Ogni giorno che passa ilsprofonda sempre piùviolenza. Almeno diciotto persone, tra cui quindici soldatiani e tre civili, sono state uccise mercoledì scorso in tre attacchi coordinati attribuiti a «terroristi» portando il loro numero a undici, in meno di una settimana nel Paese. Secondo un comunicato stampa firmato dal colonnello Souleymane Dembélé, direttore dell'informazione e delle pubbliche relazioni militari a Kalumba, vicino al confine con la Mauritania, il bilancio delle vittime è di dodici morti, tra i quali ci sono tre civili che lavoravano in un'impresa di costruzioni stradali. A Sokolo, nel centro nel Paese, l'esercito segnala 6 soldati morti e 25 feriti, di cui cinque gravemente. L'esercito afferma «di aver ucciso 48 assalitori e neutralizzato tre Pick-up con a bordo terroristi a circa 15 chilometri da ...

