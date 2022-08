Il leader di Al Qaeda Ayman al - Zawahiri ucciso dai droni Usa

marcodimaio : L’uccisione di Ayman al-Zawahri, leader di Al Qaeda, elimina una delle principali minacce terroristiche internazion… - repubblica : Ucciso con un drone il leader di Al Qaeda Al Zawahiri. Biden: 'Giustizia e' fatta. Operazione di precisione' - Radio1Rai : ??#Kabul Il leader di Al Qaeda, l'egiziano Ayman Al-Zawahiri è stato ucciso da un drone americano. Braccio destro e… - ancarola1973 : RT @dariodangelo91: Ayman Al-Zawahiri è morto. Il medico di Osama Bin Laden, il leader di al Qaeda per anni sfuggito alla cattura, è stato… - Violetta_2021 : RT @rtl1025: ?? #Afghanistan, il leader di #AlQaeda Ayman al-Zawahri ucciso da un drone americano a #Kabul -

'Sabato sotto il mio comando gli Stati Uniti hanno compiuto con successo un attacco aereo su Kabul in Afghanistan che ha ucciso l'emiro di AlAyman al - Zawahiri'. Così il presidente Usa Joe Biden ha annunciato l'epilogo di una caccia all'uomo durata 21 anni, finita con droni americani che hanno sparato due missili nel cuore di Kabul ...La Cia e il presidente americano Biden lo sapevano da tempo, ma soprattutto i talebani, i nuovi dirigenti dell'Afghanistan non potevano non sapere che ildi Al, Ayman Al Zawahiri fosse in una palazzina a più piani nel quartiere di Shirpur, nel cuore di Kabul, dove c'è la casa dell'ex ministro della Difesa del governo precedente, l'...Milano, 2 ago. (askanews) - 'Sabato sotto il mio comando gli Stati Uniti hanno compiuto con successo un attacco aereo su Kabul in Afghanistan che ...Ayman al-Zawahiri era stato avvistato "più volte e per lunghi periodi sul balcone dove è stato infine colpito". "Non ci sono state vittime civili", ha ...