Il Giornale sulla Ferrari: magari Elkann avrebbe potuto far rientrare Todt un anno fa (Di martedì 2 agosto 2022) “Il problema che il coraggio messo nella progettazione della vettura è sparito quando è arrivato il momento di gestirla. La Ferrari in pista oggi segue sempre decisioni conservative nelle scelte strategiche, quasi frenata da una paura di sbagliare che si porta dietro da quando le capitava una sola occasione per stagione e non aveva una macchina vincente su ogni tipo di circuito”. Lo scrive Umberto Zapelloni su Il Giornale, tornando sull’autolesionismo della Ferrari nel Gran Premio di Ungheria. Si fa sentire il peso del no a Todt di un anno fa. “In Ferrari oggi dovrebbero avere più coraggio tutti a cominciare dal presidente John Elkann che è tornato fantasma. Non ha parlato dopo le prime vittorie, non ha parlato dopo le clamorose debacle. magari ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) “Il problema che il coraggio messo nella progettazione della vettura è sparito quando è arrivato il momento di gestirla. Lain pista oggi segue sempre decisioni conservative nelle scelte strategiche, quasi frenata da una paura di sbagliare che si porta dietro da quando le capitava una sola occasione per stagione e non aveva una macchina vincente su ogni tipo di circuito”. Lo scrive Umberto Zapelloni su Il, tornando sull’autolesionismo dellanel Gran Premio di Ungheria. Si fa sentire il peso del no adi unfa. “Inoggi dovrebbero avere più coraggio tutti a cominciare dal presidente Johnche è tornato fantasma. Non ha parlato dopo le prime vittorie, non ha parlato dopo le clamorose debacle....

Agenzia_Ansa : 'La Stampa conferma che i documenti visionati dal nostro giornale sono una sintesi informale del lavoro d'intellige… - napolista : Il Giornale sulla #Ferrari: magari #Elkann avrebbe potuto far rientrare #Todt un anno fa Avrebbe potuto impiegarlo… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #2agosto #FrontPage @Avvenire_Nei unico giornale italiano ad aprire sulla prima nave carica di #grano ucra… - MatteoS11945980 : Repubblica è l'unico giornale che per farti leggere un titolo sulla rassegna stampa vuole essere pagato! Sono di sx… - gioporce : RT @DomaniGiornale: Ecco la nostra prima pagina di oggi! Trovate il giornale in edicola e sulla nostra app. Buona lettura! ?? https://t… -