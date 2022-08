Il figlio di Martín Palermo lascia la Spagna e firma per un club italiano (Di martedì 2 agosto 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 08/02/2022 alle 12:24 est Ryduan Palermo arriva al ‘Calcio’ dopo aver segnato 7 gol con SD Lenense de Tercera RFEF L’attaccante ha recentemente firmato per l’SS Villacidrese della Lega Pro 2, la quarta divisione italiana Il figlio di Martino Palermo ha trovato una nuova squadra. Ryduan Palermo, L’attaccante argentino che la scorsa stagione ha giocato nel SD Lensense di Terzo RFEFè un nuovo calciatore SS Villacidrese di Lega Pro 2. In questo modo, il giocatoreautore di sette gol lo scorso anno 2021-2022- cambierà la quinta categoria del calcio spagnolo per la quarta divisione italiana ‘Calcio’. In Argentinai confronti tra Ryduan e suo padre ... Leggi su justcalcio (Di martedì 2 agosto 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 08/02/2022 alle 12:24 est Ryduanarriva al ‘Calcio’ dopo aver segnato 7 gol con SD Lenense de Tercera RFEF L’attaccante ha recentementeto per l’SS Villacidrese della Lega Pro 2, la quarta divisione italiana Ildi Martinoha trovato una nuova squadra. Ryduan, L’attaccante argentino che la scorsa stagione ha giocato nel SD Lensense di Terzo RFEFè un nuovo calciatore SS Villacidrese di Lega Pro 2. In questo modo, il giocatoreautore di sette gol lo scorso anno 2021-2022- cambierà la quinta categoria del calcio spagnolo per la quarta divisione italiana ‘Calcio’. In Argentinai confronti tra Ryduan e suo padre ...

