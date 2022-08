Il debole Biden e il caso Taiwan Bastava già Kiev - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 2 agosto 2022) Cesare De Carlo Nancy Pelosi, l'eterna Speaker del Congresso, veste le penne del falco e inserisce senza dirlo una sosta a Taiwan nel viaggio in Asia. Una sosta non è una visita di Stato. È quasi uno ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Cesare De Carlo Nancy Pelosi, l'eterna Speaker del Congresso, veste le penne del falco e inserisce senza dirlo una sosta anel viaggio in Asia. Una sosta non è una visita di Stato. È quasi uno ...

infoitestero : Il debole Biden e il caso Taiwan Bastava già Kiev - ilTrumpista : @giampaz @NessunLuogo24 @AntonioTalia @GiuliaCannizzar Le ritorsioni verso la debole America guidata da un presiden… - MarcoPaccagnel2 : @rallegriamoci Se l'avesse fatto Trump avrebbero gridato allo scandalo. Lui ci aveva visto lungo in politica estera… - ddinno : RT @cinico_realista: Trump al Rally ieri in Georgia : 'nei miei 4 anni di mandato tutti dicevano che la Cina avrebbe invaso Taiwan, che Xi… - SorryNs : RT @cinico_realista: Trump al Rally ieri in Georgia : 'nei miei 4 anni di mandato tutti dicevano che la Cina avrebbe invaso Taiwan, che Xi… -