Il contorno sfizioso e veloce | i peperoni in agrodolce

Primo Chef

Cucinare i peperoni in padella è uno dei metodi più veloci, per avere une saporito, con una ricetta veloce e facilissima, basta tagliare i peperoni a listarelle e saltarli in ...Le possiamo servire comeo come piatto leggero, magari abbinate a qualche fetta di prosciutto. Sono davvero gustosissime le melanzane ripiene light al forno. Facili e veloci, le ... Un contorno sfizioso diverso dal solito Provate la dadolata di topinambur