Commenta per primo Nel giorno delle visite mediche con il Milan, Charles De Keteleaeredefinitivamente ilcon questo post sui suoi canali social: 'Voglio ringraziare il Clubper avermi dato l'opportunità fin da bambino di di far parte di questo club, per aver ...Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan , ha salutato i suoi ex tifosi con un post su Twitter . 'Voglio ringraziare il Clubper avermi dato l'opportunità fin da bambino di far parte delle loro fila, per aver realizzato i miei sogni, per avermi allenato come giocatore professionista. Grazie mille per tutto' , scrive ... Il Bruges saluta De Ketelaere: 'Rendici orgogliosi a Milano!' VIDEO