Il Barcellona al lavoro per registrare gli acquisti: in arrivo 100 milioni (Di martedì 2 agosto 2022) Il Barcellona non sta vivendo sicuramente un periodo semplice a livello economico: i costi superano di gran lunga i ricavi e l’errata gestione della precedente dirigenza ha peggiorato la situazione. Per registrare i nuovi acquisti, il Barcellona ha bisogno di incassare molti soldi. Lo scorso anno, Piqué aveva deciso di ridursi lo stipendio per poter far tesserare DePay e altri giocatori. In un comunicato pubblicato ieri, il Barcellona ha annunciato di aver venduto il 24,5% di Barça Studios a Socios.com per 100 milioni. Joan Laporta Il presidente del club catalano ha commentato così la vicenda, durante la presentazione del difensore Koundé: “Abbiamo venduto il 25% dei diritti televisivi del Barcellona. E abbiamo venduto per 100 milioni di euro ... Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022) Ilnon sta vivendo sicuramente un periodo semplice a livello economico: i costi superano di gran lunga i ricavi e l’errata gestione della precedente dirigenza ha peggiorato la situazione. Peri nuovi, ilha bisogno di incassare molti soldi. Lo scorso anno, Piqué aveva deciso di ridursi lo stipendio per poter far tesserare DePay e altri giocatori. In un comunicato pubblicato ieri, ilha annunciato di aver venduto il 24,5% di Barça Studios a Socios.com per 100. Joan Laporta Il presidente del club catalano ha commentato così la vicenda, durante la presentazione del difensore Koundé: “Abbiamo venduto il 25% dei diritti televisivi del. E abbiamo venduto per 100di euro ...

