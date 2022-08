leggo.it

, criticato per i suoi outfit , decide di rispondere sui social. E lo fa con ironia e con quello stile che gli viene rimproverato di non avere. Lehmann, follia dell'ex portiere del Milan:..."I miei idoli sonoe Oliver Kahn, anche per questo sono un mix di portiere tedesco e spagnolo - ha affermato Ortega Moreno - . Sono un portiere moderno, mi piace prendere qualche ... «Iker Casillas si veste male, non sa nulla di stile», la risposta dell'ex portiere è impareggiabile Iker Casillas, criticato per i suoi outfit, decide di rispondere sui social. E lo fa con ironia e con quello stile che gli viene rimproverato di ...Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso il suo futuro ma sta incontrando sempre più porte chiuse in questa strana estate ...