Icardi Monza, in Francia sono sicuri: pronto al ritorno in Serie A (Di martedì 2 agosto 2022) Mauro Icardi potrebbe concretamente tornare in Italia al Monza: in Francia non hanno alcun dubbio sul futuro dell’argentino Stando a quanto riferito da L’Equipe, Mauro Icardi sarebbe pronto a tornare in Italia già in questa sessione di mercato. L’attaccante del PSG potrebbe concretamente passare al Monza, con le parti che starebbero trattando. Filtra grande ottimismo sul buon esito dell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Mauropotrebbe concretamente tornare in Italia al: innon hanno alcun dubbio sul futuro dell’argentino Stando a quanto riferito da L’Equipe, Maurosarebbea tornare in Italia già in questa sessione di mercato. L’attaccante del PSG potrebbe concretamente passare al, con le parti che starebbero trattando. Filtra grande ottimismo sul buon esito dell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #Monza sarebbe vicino al colpo #Icardi ?? - Toro_News : ?? | MERCATO Le principali trattative delle squadre di Serie A in questa sessione estiva - dstcanna : Il cavaliere non vuole partecipare ma vincere. Che bello avere un presidente così. Già speso più del pappone Maglia… - vorreiesserezz : RT @Torrenapoli1: Intanto il #Monza ha il si del Psg per il prestito di #Icardi e Galliani tratta con Wanda Nara - na2_de : La condorata di Icardi al Monza sarebbe da veri rattazzi però -