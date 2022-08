I wrestler di San Marino dopo anni di registrazioni della serie tv | vanno alla prova del Live col pubblico

(Di martedì 2 agosto 2022) “la trasmissioneTv “I Titani del Wrestling” abbiamo avuto unadi richieste per effettuare unmolto intense dai nostri fan. Ciò anche grazie al nostro Partner televisivo DI.Tv che ringraziamo, così come ringraziamo il dott Suzzi per l’aiuto” dice il presidenteAWS Marco Folloni. “Stiamo definendo la location, l’annunceremo in breve tempo, ma siamo anche in ricerca di Partner commerciali importanti. Abbiamo progetti importanti, tra cui lo sviluppo del nostro attuale Trading Center, l’evoluzione del programma tv, l’apertura di nuove accademy nella repubblica, la produzione di nuovo merchandising e tantissimi progetti che possono essere, non solo un rientro di visibilità ma offriamo un progetto che possa percepire utili finanziari” prosegue il massimo ...

Sabato 23 luglio a San Venanzio di Galliera è andata in scena un'altra rivincita, con Red Scorpion che ha saputo mantenere il titolo. Il prossimo impegno, in Austria, vedrà oggi il Live di San Salerno. Nuovo successo per King Giuseppe Danza, il noto wrestler ed attore salernitano che ha bissato il successo di tre mesi e mezzo fa, confermando in Team si sono esibiti per il pubblico di...