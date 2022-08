I disturbi emotivi come conseguenza della separazione: si possono evitare? (Di martedì 2 agosto 2022) Le separazioni in Italia sono in aumento e gli ultimi anni, con le chiusure derivanti dal Covid, hanno messo a dura prova le persone, private in parte della possibilità di continuare la vita di un tempo, ma anche le coppie, nelle quali tal volta sono emerse problematiche, magari preesistenti, ma enfatizzate dalla situazione. L’istat ha segnalato che nei primi nove mesi del 2021 le separazioni sono aumentate del 36,4% rispetto allo stesso periodo del 2020: nello stesso periodo le separazioni consensuali sono aumentate addirittura del 49,3%. È da segnalare poi che nel 2020 le procedure di separazione erano diminuite: probabilmente, però, anche per la chiusura delle attività e l’impossibilità per lungo tempo di poter presentare le richieste in Tribunale. La sofferenza emotiva che deriva dalla separazione La separazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Le separazioni in Italia sono in aumento e gli ultimi anni, con le chiusure derivanti dal Covid, hanno messo a dura prova le persone, private in partepossibilità di continuare la vita di un tempo, ma anche le coppie, nelle quali tal volta sono emerse problematiche, magari preesistenti, ma enfatizzate dalla situazione. L’istat ha segnalato che nei primi nove mesi del 2021 le separazioni sono aumentate del 36,4% rispetto allo stesso periodo del 2020: nello stesso periodo le separazioni consensuali sono aumentate addirittura del 49,3%. È da segnalare poi che nel 2020 le procedure dierano diminuite: probabilmente, però, anche per la chiusura delle attività e l’impossibilità per lungo tempo di poter presentare le richieste in Tribunale. La sofferenza emotiva che deriva dallaLa...

