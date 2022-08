Honda, nuove colorazioni per Africa Twin e Adventure Sports (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono complessivamente tre (su cinque in totale) le colorazioni nuove o aggiornate per le due versioni di Africa Twin, base e Adventure Sports. La maxienduro si presenta così per il 2023 con un look ancora più accattivante. La CRF1100L Africa Twin, più leggera e adatta al fuoristrada, sarà offerta nel nuovo ‘Tricolour’ Glint Wave Blue Metallic, caratterizzato da una maggior presenza di blu su cupolino, parafango anteriore, codino, con dettagli rossi e bianchi. Aggiornato invece il Mat Ballistic Black Metallic con un più sobrio telaietto reggisella nero e una tonalità più chiara delle grafiche. Invariato, invece, l’iconico e suggestivo Grand Prix Red ispirato alle competizioni rally. L’avventurosa CRF1100L Africa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono complessivamente tre (su cinque in totale) leo aggiornate per le due versioni di, base e. La maxienduro si presenta così per il 2023 con un look ancora più accattivante. La CRF1100L, più leggera e adatta al fuoristrada, sarà offerta nel nuovo ‘Tricolour’ Glint Wave Blue Metallic, caratterizzato da una maggior presenza di blu su cupolino, parafango anteriore, codino, con dettagli rossi e bianchi. Aggiornato invece il Mat Ballistic Black Metallic con un più sobrio telaietto reggisella nero e una tonalità più chiara delle grafiche. Invariato, invece, l’iconico e suggestivo Grand Prix Red ispirato alle competizioni rally. L’avventurosa CRF1100L...

