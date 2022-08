Hippy o ladylike? Leonor di Spagna e la sorella Sofia si sfidano a colpi di beauty look

Leggi su amica

(Di martedì 2 agosto 2022) Photo By Raul Terrel/Europa Press via Getty Images Ogni giorno più belle,die lastanno lentamente creando la loro identità. Una verità che si fa più evidente scatto dopo scatto. Sempre fianco a fianco, le sorelle della corona spagnola stanno lentamente mostrando tutta la loro personalità. Le figlie di Letizia Ortiz e di Re Filippo IV sono sempre state piuttosto simili: capelli lunghi e biondi, solo leggermente solcati da qualche schiritura naturale. Niente make up, pettinature semplici e da bambine. Le cose, però, sono decisamente cambiate. Rispettivamente a 16 e 15 anni,die la Infantasi stanno trasformando in giovani donne e…in amanti del. A ...