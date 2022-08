Heather Parisi | il dramma vissuto dall’artista | “A letto senza riuscire ad alzarmi”

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 2 agosto 2022) La famosissima ballerina, cantante e attrice statunitense ha attraversato un periodo durissimo, come rivelato da lei stessa in tempi non sospettiElizabeth, famosa semplicemente come, ha riscosso una grande popolarità a partire dagli anni settanta. Nata a Los Angeles, a 15 anni si è trasferita a New York per studiare con l’American Ballet. Il suo approdo nel Bel Paese risale invece al periodo in cui ha compiuto la sua maggiore età, quando si trovava in vacanza e venne notata dal noto coreografo italiano Franco Miseria.(Websource)Il sopracitato coreografo l’ha così presentata a Pippo Baudo, storico conduttore televisivo che è rimasto fin da subito colpito dalle abilità della. Nel 1979 ha esordito ...