"Guerriglia come in Kurdistan". Il dossier choc sui no Tav (Di martedì 2 agosto 2022) La relazione della polizia inchioda gli antagonisti e parla di vera e propria "Guerriglia". Nel report catalogati anche "gli ordigni esplosivi" e gli strumenti utilizzati negli attacchi al cantiere Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) La relazione della polizia inchioda gli antagonisti e parla di vera e propria "". Nel report catalogati anche "gli ordigni esplosivi" e gli strumenti utilizzati negli attacchi al cantiere

SkyTG24 : No Tav, Digos: in Valle di Susa guerriglia come Kurdistan - Rojname_com : Tav: Digos, in Valle di Susa guerriglia come in Kurdistan - Piemonte - - PistaSandro : RT @LaStrisia: Il corriere della merda (edizione locale) > No Tav, Digos: «In Valle di Susa tecniche di guerriglia come in Kurdistan» - rep_torino : No Tav, la Digos. 'In Valle Susa tecniche di guerriglia come in Kurdistan' [aggiornamento delle 15:02] - rep_torino : No Tav, la Digos. 'In Valle Susa tecniche di guerriglia come Kurdistan' [aggiornamento delle 14:55]… -