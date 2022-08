Guerra, Russia inserisce il reggimento ucraino Azov tra le ‘organizzazioni terroristiche’ (Di martedì 2 agosto 2022) La Russia ha ufficialmente inserito il reggimento ucraino Azov (già ‘battaglione Azov’ prima del suo inserimento nelle forze armate di Kiev) tra le ‘organizzazioni terroristiche‘. La Corte suprema di Mosca ha accettato una richiesta della procura generale russa che chiedeva questa designazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) Laha ufficialmente inserito il(già ‘battaglione’ prima del suo inserimento nelle forze armate di Kiev) tra leterroristiche‘. La Corte suprema di Mosca ha accettato una richiesta della procura generale russa che chiedeva questa designazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

