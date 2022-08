Guenda Goria torna a 'respirare': le condizioni della pianista (Di martedì 2 agosto 2022) Le condizioni di salute di Guenda Goria migliorano. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP posta una storia su Instagram nella quale sorprende i fan. Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta si è trovata costretta tempo fa ad operarsi urgentemente per via di una gravidanza extra uterina. La stessa Ruta ha rivelato in un’intervista che per sua figlia non è stato per niente facile superare l’esperienza. La ragazza era provata fisicamente e psicologicamente. I medici che l’hanno operata le hanno rimosso una tuba. Maria Teresa Ruta ha dichiarato alla giornalista che l’ha intervistata che, aver perso una tuba, avrebbe reso Guenda Goria molto fragile. A questa fragilità si aggiunge un momento di crisi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 2 agosto 2022) Ledi salute dimigliorano. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP posta una storia su Instagram nella quale sorprende i fan. Nuovi aggiornamenti sulledi. La figlia di Maria Teresa Ruta si è trovata costretta tempo fa ad operarsi urgentemente per via di una gravidanza extra uterina. La stessa Ruta ha rivelato in un’intervista che per sua figlia non è stato per niente facile superare l’esperienza. La ragazza era provata fisicamente e psicologicamente. I medici che l’hanno operata le hanno rimosso una tuba. Maria Teresa Ruta ha dichiarato alla giornalista che l’ha intervistata che, aver perso una tuba, avrebbe resomolto fragile. A questa fragilità si aggiunge un momento di crisi ...

