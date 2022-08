Guardiani della Galassia | Chris Pratt celebra l' ottavo anniversario del film

(Di martedì 2 agosto 2022) Sono passati ormai già 8 anni dall'approdo sul grande schermo del primodi, e il suo protagonistacosì la ricorrenza su Instagram. Il primodidebuttava sugli schermi 8 anni fa e oggi, a meno di un anno dall'arrivoterza pellicola al cinema, l'interprete di Star-Lordl'del franchise su Instagram. Mentre attendiamo con trepidazione di vedere cosa ci riserveranno questa volta James Gunn e la banda di eroi più sgangherata dell'universo in...

Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3! Ecco le date di uscita italiane.