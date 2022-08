Gruppo Bancario IBL Banca: perfezionata la fusione di IBL Family in Banca di Sconto, nasce una nuova banca attiva nella Cessione del Quinto. (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – banca di Sconto è partecipata al 70% da IBL banca e al 30% da Tecnocasa Holding e sarà il soggetto designato del Gruppo bancario per nuove alleanze e partnership industriali nel settore della Cessione del Quinto. Previsto per banca di Sconto un attivo di 800 milioni di euro entro il triennio. La capoGruppo IBL banca continuerà ad operare nel settore della Cessione del Quinto. Roma, 02 agosto 2022 – Il Gruppo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) –diè partecipata al 70% da IBLe al 30% da Tecnocasa Holding e sarà il soggetto designato delper nuove alleanze e partnership industriali nel settore delladel. Previsto perdiun attivo di 800 milioni di euro entro il triennio. La capoIBLcontinuerà ad operare nel settore delladel. Roma, 02 agosto 2022 – Il...

