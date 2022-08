Greenpeace, online la mappa degli incendi nel pianeta in tempo reale (Di martedì 2 agosto 2022) Greenpeace Italia rende oggi disponibile la mappa degli incendi nel pianeta , che consente di visualizzare in tempo reale i focolai attivi nel mondo, inclusi quelli che colpiscono il nostro Paese, evidenziando... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 agosto 2022)Italia rende oggi disponibile lanel, che consente di visualizzare ini focolai attivi nel mondo, inclusi quelli che colpiscono il nostro Paese, evidenziando...

GazzettaDelSud : ?? #Greenpeace, online la mappa degli #incendi nel pianeta in tempo reale. ???? LINK ???? @Greenpeace_ITA - MCacciatore_ev : RT @ecologica_it: Costruire insieme, in maniera trasversale, una lotta collettiva per affrontare la #crisiclimatica. Per questo @fffitalia… - Iaya68 : RT @ecologica_it: Costruire insieme, in maniera trasversale, una lotta collettiva per affrontare la #crisiclimatica. Per questo @fffitalia… - maxbia56 : RT @ecologica_it: Costruire insieme, in maniera trasversale, una lotta collettiva per affrontare la #crisiclimatica. Per questo @fffitalia… - LMolinari_ : RT @ecologica_it: Costruire insieme, in maniera trasversale, una lotta collettiva per affrontare la #crisiclimatica. Per questo @fffitalia… -