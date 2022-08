Grande Fratello Vip 7: ecco il primo promo TV (VIDEO) (Di martedì 2 agosto 2022) La data ufficiale della settima edizione del Gf Vip ancora non si conosce anche se con elezioni in programma domenica 25 settembre si pensa che la data di inizio del reality condotto da Alfonso Signorini possa slittare di una settimana (lunedì 3 ottobre) per dare così a tutti i concorrenti la possibilità di andare a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Caos Gf Vip 7, scoppia il caso Elisa Esposito. Il botta e risposta Gf Vip 7, Pamela Prati svela la verità e chiosa sulla truffa Mark Caltagirone. La clausola Gf Vip 7, Sonia Bruganelli spiega perchè è tornata: “Momento delicato” Tommaso Eletti, confessione scottante su Soleil Lulù inganna Manuel al Gf Vip 6? Le telecamere riprendono tutto Gf Vip, ex gieffina si candida per l’Isola dei Famosi e racconta la sua storia d’amore Leggi su webmagazine24 (Di martedì 2 agosto 2022) La data ufficiale della settima edizione del Gf Vip ancora non si conosce anche se con elezioni in programma domenica 25 settembre si pensa che la data di inizio del reality condotto da Alfonso Signorini possa slittare di una settimana (lunedì 3 ottobre) per dare così a tutti i concorrenti la possibilità di andare a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Caos Gf Vip 7, scoppia il caso Elisa Esposito. Il botta e risposta Gf Vip 7, Pamela Prati svela la verità e chiosa sulla truffa Mark Caltagirone. La clausola Gf Vip 7, Sonia Bruganelli spiega perchè è tornata: “Momento delicato” Tommaso Eletti, confessione scottante su Soleil Lulù inganna Manuel al Gf Vip 6? Le telecamere riprendono tutto Gf Vip, ex gieffina si candida per l’Isola dei Famosi e racconta la sua storia d’amore

Maria682942431 : @novelamata1 @francichic30 @alfosignorini Ricordati si è fatto tutto il grande fratello e non l anno cacciato e la… - salvovent : @AncoraMarina65 Grazie;lei è molto sicura di sé e sa già come mettere al loro posto i prepotenti. Pensa che corre i… - tpwkgioi : casa del grande fratello in fiamme forse l’universo sta ristabilendo il suo equilibrio - FrancescaLoddo7 : A SETTEMBRE IL GRANDE FRATELLO LO GUARDO, COL COSO SI…#jeru - V08257277 : @Honolul62444404 Mi manchera lulu'????? al grande fratello vip ????????????????????????#fairylu -