Grande Fratello Vip 7, ci sarà anche Giulia Salemi in nuovo ruolo? (Di martedì 2 agosto 2022) Manca poco più di un mese al Grande Fratello Vip 7 e dopo aver annunciato il duo di opinioniste che vede il ritorno di Sonia Bruganelli e la novità Orietta Berti, che sostituisce Adriana Volpe, al team di Alfonso Signorini sembra stia per aggiungersi un nuovo tassello: sarebbe Giulia Salemi secondo quanto annunciato da The Pipol Tv Grande Fratello Vip 7, il ritorno di Giulia Salemi Grande Fratello 7 ci sarà Giulia Salemi ? Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi, nel prossimo Grande Fratello Vip; potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Manca poco più di un mese alVip 7 e dopo aver annunciato il duo di opinioniste che vede il ritorno di Sonia Bruganelli e la novità Orietta Berti, che sostituisce Adriana Volpe, al team di Alfonso Signorini sembra stia per aggiungersi untassello: sarebbesecondo quanto annunciato da The Pipol TvVip 7, il ritorno di7 ci? Al momento è solo un rumors ma pare che, nel prossimoVip; potrebbe avere unin studio, nel backstage, con ...

RaiNews : Incendio nella città del cinema - Maria682942431 : @novelamata1 @Ilaria38590208 @alfosignorini Alfonso la voluta ma lei ci è andata pemsa un po l ex di briatore ha do… - Ve10VeGhost : RT @baffi_francesco: Se 'brucia' la 'casa del Grande Fratello' a me non frega un cazzo. #Merdaset - ninda1952 : RT @RaiNews: Incendio nella città del cinema - eErgaOmnes : RT @Moonlightshad1: Oltre 80 anni di storia del cinema, più di 3.000 film girati negli studi di Cinecittà 51 dei quali hanno vinto l’Oscar… -