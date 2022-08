Golden power | le nuove regole del governo contro gli acquisti «ostili» delle aziende italiane

(Di martedì 2 agosto 2022) Il Dpcm di adozione del nuovo regolamento sulè stato firmato. Il decreto-legge del 21 marzo 2022 entra così in funzione con la sigla del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Lenorme prevedono alcune misure di semplificazioneprocedure e un rafforzamentoattività di coordinamento della Presidenza. Un provvedimento reso necessario dalla crescita costante di notifiche di operazioni osservata negli ultimi anni. Come riporta una nota diffusa da Palazzo Chigi, queste sono passate da 8 nel 2014 a 496 nel 2021. Notifiche che arrivano non solo dai settori «tradizionali», ovvero difesa, energia, trasporti e telecomunicazioni, ma anche da quelli che rientrano nelle recenti estensioni del, quindi: ...

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli , ha firmato il DPCM di adozione del nuovo regolamento in materia di. Con questa espressione ci si riferisce ai poteri speciali esercitabili dal Governo per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di ...Palazzo Chigi indica, inoltre, che "gli uffici del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri deputati alle attivita' propedeutiche all'esercizio dei ...