Gli Usa hanno ucciso al-Zawahri, leader di Al Qaida. Biden: “Ora voltiamo pagina dopo le vittime dell’11 settembre” (Di martedì 2 agosto 2022) Biden ha confermato, nella notte sdi oggi, 2 agosto 2022, dal balcone della Casa Bianca: gli Stati Uniti hanno ucciso il leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahri, in quella che è stata la prima operazione delle forze americane in Afghanistan dall'uscita dal Paese, un anno fa. Al-Zawahri è stato ucciso con un drone nel corso di un'operazione condotta dalla Cia a Kabul L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022)ha confermato, nella notte sdi oggi, 2 agosto 2022, dal balcone della Casa Bianca: gli Stati Unitiildi Al, Ayman al-, in quella che è stata la prima operazione delle forze americane in Afghanistan dall'uscita dal Paese, un anno fa. Al-è statocon un drone nel corso di un'operazione condotta dalla Cia a Kabul L'articolo proviene da Firenze Post.

rubio_chef : Gli USA usano il Kosovo per provocare la Serbia alleata della Russia per mettere in mezzo esercito Nato quindi mort… - PaoloCond : Ma quali elezioni anticipate. Anticipate gli Open Usa, piuttosto #sinner - rubio_chef : Dopo aver supportato i nazisti ucraini, incentivato il massacro di civili e causato disastrose conseguenze per mezz… - lucabos2 : RT @resze7: Gli Stati Uniti hanno ucciso a Kabul il capo di Al-Qaeda, e successore di Bin Laden, Ayman Al-Zawahiri. I soliti idioti hanno g… - Pandit_Rajputra : RT @zingaromarcelbs: in FVG. Intanto mi preme ricordare che ad Aviano siano stoccate la maggior parte delle bombe atomiche americane presen… -