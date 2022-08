Giuseppe Tornatore al lavoro sulla serie tv ispirata a ‘Nuovo Cinema Paradiso’ (Di martedì 2 agosto 2022) Nuovo Cinema Paradiso A 34 anni di distanza dal film cult, Giuseppe Tornatore è al lavoro per la serie tv internazionale ispirata a Nuovo Cinema Paradiso, vincitore nel 1990 del Premio Oscar come miglior film straniero. Sei episodi scritti e diretti dal celebre regista prodotti insieme a Marco Belardi, ex Lotus e creatore della Bamboo Production. La serie, secondo quanto riportato da Variety, dovrebbe intitolarsi semplicemente Paradiso e vedrebbe il coinvolgimento di un grosso streamer, pronto ad entrare nella produzione fin da subito. La storia centrale sarà la stessa della famosa pellicola Cinematografica, in cui il regista Salvatore ripercorreva la sua infanzia dove, chiamato semplicemente Totò (Salvatore Cascio), passava tutti ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 agosto 2022) NuovoParadiso A 34 anni di distanza dal film cult,è alper latv internazionalea NuovoParadiso, vincitore nel 1990 del Premio Oscar come miglior film straniero. Sei episodi scritti e diretti dal celebre regista prodotti insieme a Marco Belardi, ex Lotus e creatore della Bamboo Production. La, secondo quanto riportato da Variety, dovrebbe intitolarsi semplicemente Paradiso e vedrebbe il coinvolgimento di un grosso streamer, pronto ad entrare nella produzione fin da subito. La storia centrale sarà la stessa della famosa pellicolatografica, in cui il regista Salvatore ripercorreva la sua infanzia dove, chiamato semplicemente Totò (Salvatore Cascio), passava tutti ...

Corriere : L’attore aveva lavorato con registi come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti, Luchett… - ManuSedah : Ennio, il maestro by Giuseppe Tornatore (2022) 16/20 - solohan_ : RT @MegaNerd__: #NuovoCinemaParadiso, film premio Oscar nel 1989 come Miglior film straniero, sta per tornare in una serie TV scritta e dir… - MegaNerd__ : #NuovoCinemaParadiso, film premio Oscar nel 1989 come Miglior film straniero, sta per tornare in una serie TV scrit… -