fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - MariaLocascio10 : RT @headandthoughts: Giulia Salemi conduttrice, autrice, influencer da 1.8 milioni di follower su Instagram e da settembre anche arredatri… - andreastoolbox : #Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le foto scacciacrisi per il compleanno: «Alla faccia di chi ve vo male» - madd_maddalena : RT @SuperGuidaTV: Brava Giulia, studio e umiltà ?? #prelemi #prelemini #pretelli #grandefratellovip #grandefratello #giuliasalemi #salemi… -

La lontananza dai social die Pierpaolo Pretelli il giorno del compleanno del modello, che il 31 luglio ha soffiato sulle sue 32 candeline, aveva subito messo in allarme i fan della coppia, facendo temere il peggio.e Pierpaolo Pretelli mettono a tacere i rumors sulla crisi, il video privatoe Pierpaolo Pretelli smentiscono la crisi. La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip è ...La lontananza dai social di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli il giorno del compleanno del modello, che il 31 luglio ha soffiato sulle sue 32 candeline, aveva subito messo in allarme i fan ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero vicini alle nozze. È questa l’indiscrezione lanciata dal sito di gossip Dagospia che spazza via le voci di crisi.