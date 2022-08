Giulia e Alessia | la telefonata al padre prima di morire Un ragazzo le ha portate in stazione

matteosalvinimi : Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia. - Corriere : ?? Le due ragazze avevano telefonato al padre poco prima del terribile incidente: «Tranquillo papà. Va tutto bene, s… - infoitinterno : Sorelle investite a Riccione, l'ultima chiamata al papà di Giulia e Alessia - SanMarino_RTV : #Riccione: ricostruiti gli ultimi istanti di vita di Giulia e Alessia - CorriereCitta : Alessia e Giulia travolte e uccise dal treno. Il papà: ‘Stavo male quella sera, non sono andato a prenderle a Ricci… -

AGI - Dodici secondi: è questo il tempo che le due sorelleavrebbero trascorso sui binari della stazione ferroviaria di Riccione, nel Riminese, prima di essere travolte e uccise domenica mattina da un Frecciarossa in transito verso Milano. È ...Pochi minuti prima di morirehanno telefonato al padre per rassicurarlo che stavano tornando a casa . La novità emerge dalle indagini e dalle testimonianze raccolte dalla Polizia ferroviaria che sta indagando ...Pochi minuti prima di morire Giulia e Alessia hanno telefonato al padre per rassicurarlo che stavano tornando a casa . La novità emerge ...Tre narcisi gialli, uno appare ancora chiuso, come in procinto di sbocciare. È l’ultimo disegno realizzato per la sua scuola, il liceo artistico Arcangeli, da Alessia Pisanu, 15 anni, una delle due so ...