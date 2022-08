Giugliano “tossica” | nube nera nei pressi della zona Asi

ilmattino.it

L'ennesima bombainnescata e fatta esplodere contro gli inermi cittadini, esasperati da una situazione divenuta ormai ingestibile. Pericolosa per la salute. Ain Campania, in ...L'ennesima bombainnescata e fatta esplodere contro gli inermi cittadini, esasperati da una situazione divenuta ormai ingestibile. Pericolosa per la salute. Ain Campania, in ... Domenica drammatica di roghi tossici a Giugliano e a Miano: «Bisogna intervenire» Nappi: «Finora nulla è stato fatto in investimenti, prevenzione e contrasto ai roghi. Per fortuna dil conto alla rovescia è partito» ...Una domenica drammatica di roghi tossici per Giugliano e l'agro aversano. Brucia ancora il vallone tra vallone tra il bosco di Capodimonte e Miano. Nelle giornate di sabato ...