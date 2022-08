Giorno della verità per il terzo polo La scelta di Calenda Comunque vada | Renzi andrà da solo

Ettore_Rosato : La mia solidarietà al direttore @MassimGiannini e @LaStampa per quanto accaduto. Un gesto vile da condannare con fe… - santegidionews : #1agosto Nella basilica di Santa Maria in Trastevere si prega per i malati. Memoria di san Serafino di Sarov (+1833… - Radicali : La vandalizzazione della sede de @LaStampa con slogan deliranti è un episodio inquietante di grande stoltezza. Soli… - Franco32656300 : RT @Anto94412438: ho capito quel giorno dove stare e con chi stare. Ho capito che la vita è grigia, sfumata da mille compromessi ma, ci son… - ImpegnoI : 'Un orologio fermo segna solo due volte al giorno l'ora esatta' eppure l'orologio della stazione di Bologna, l'ora… -

RaiNews

Primo attonuova stagione, primodi sudate nel ritiro. Il Casarano ha dato il via alle fatiche nel fortino di Fiuggi, luogo prescelto per il ritiro in vista del campionato. Lunedì prima doppia ...... in caso di non accordo, il Pd scatenerà contro i reprobi: "Vedrete come i media filo - centrosinistra ci bastoneranno ogni, accusandoci di essere complicidestra e scaricandoci addosso ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 159 - Macron: buona notizia partenza nave con grano da Odessa - Macron: buona notizia partenza nave con grano da Odessa Buongiorno. Mancano 55 giorni a elezioni politiche improvvise e forse anche improvvide, che colgono il Paese in uno stato d’animo strano, indefinibile: i 12 giorni trascorsi dalle dimissioni definitiv ...C'è già chi la ribattezza come la campagna più social di sempre. Ma sarebbe avventato supporre che nel periodo balneare la maratona elettorale possa giocarsi ...