Giorgia Meloni da laziale a ‘Forza Roma’, la leader di Fratelli D’Italia cambia squadra (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre è in pieno svolgimento, i cambi di scena non mancano. Al momento l’unica coalizione che sembra essersi formata è quella di centro destra capitanata da: Berlusconi, Salvini e Meloni. Proprio quest’ultima è stata in passato protagonista di un clamoroso cambio di maglia. Leggi anche: Giorgia contro la Meloni: “Anche io mi chiamo Giorgia ma non rompo i c*******” Il cambio di squadra di Giorgia Meloni: dalla Lazio alla Roma Ma non solo politica. Il cambio di squadra della leader di Fratelli D’Italia e candidata a premier è di tutt’altra natura, ha infatti a che fare con il calcio. La Meloni ha sempre detto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre è in pieno svolgimento, i cambi di scena non mancano. Al momento l’unica coalizione che sembra essersi formata è quella di centro destra capitanata da: Berlusconi, Salvini e. Proprio quest’ultima è stata in passato protagonista di un clamoroso cambio di maglia. Leggi anche:contro la: “Anche io mi chiamoma non rompo i c*******” Il cambio didi: dalla Lazio alla Roma Ma non solo politica. Il cambio didelladie candidata a premier è di tutt’altra natura, ha infatti a che fare con il calcio. Laha sempre detto di ...

SalvoSalento : @IlMici8 Fanculo Te, l'Inglese e i Codici Cifrati. Mi son venute le convulsioni a leggere sta stronzata. Ti auguro… - Garfield_20221 : RT @lageloni: Ma davvero Giorgia Meloni non si rende conto di quante vite ha salvato dalla morte per Covid la strategia prudente e saggia d… - poicipensa44 : RT @zeljabov: Fedez è il classico tipo - impressione mia personale - che farebbe di tutto pur di indottrinare il figlio alla cultura LGBT e… - CorriereCitta : Giorgia Meloni da laziale a ‘Forza Roma’, la leader di Fratelli D’Italia cambia squadra - Surfiniae : RT @Alex81G: Sono di destra ma mai voterei una burina da mercato rionale come Giorgia Meloni, anzi Marco Rizzo comincia a starmi simpatico. -

Vittorio Sgarbi, "chi posso strappare al Pd": la bomba prima del voto Tutti lo vogliono. Vittorio Sgarbi , come lui si definisce, è il 'Vasco Rossi' della politica. A tiralo per la giacchetta - almeno secondo lui - , non solo Giorgia Meloni ma anche gli altri leader del centrodestra. Lui, però, preme per presentare al proporzionale il simbolo di Rinascimento col suo stesso nome insieme al simbolo di Noi con l'Italia, il ... Elezioni: Partito Democratico e Azione hanno trovato l'accordo E il centrodestra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno trovato nei giorni scorsi l'intesa sul candidato premier. Infatti essi hanno stabilito che sarà espresso dal partito che ... Il Foglio Elezioni: Letta, "Inimmaginabile Meloni dopo Draghi" ROMA - "Non è immaginabile che il Paese dopo Draghi passi al governo delle destre o guidato da Giorgia Meloni. Dopo Draghi l'Italia ha bisogno di una ... Letta si accorda con Calenda: centrodestra nervoso, Conte rosica