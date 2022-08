Gianni Morandi oggi come allora: qual è il segreto dell’eterno ragazzo? (Di martedì 2 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianni Morandi, qual è il segreto della sua eterna giovinezza? Il cantante ha ben 77 anni ma, ad oggi, sembra ancora lo stesso ragazzo dei suoi esordi: la sua energia non conosce confini, come fa? Il cantante è sulla cresta dell’onda da quando ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’60. in realtà Gianni Leggi su youmovies (Di martedì 2 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ildella sua eterna giovinezza? Il cantante ha ben 77 anni ma, ad, sembra ancora lo stessodei suoi esordi: la sua energia non conosce confini,fa? Il cantante è sulla cresta dell’onda da quando ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’60. in realtà

80AirasoR80 : @Pe_Es_ @SimoPillon Speriamo di no,ormai sul Gianni Morandi non mi ha bloccata?? - tuttestronzate : RT @raandomaccnt: christian stefanelli nel video di gianni morandi??? @turbojr_ tropp fortttt - SBrascugli : @Ziettabella @francescocosta @ilpost Forse sì, ma restiamo uniti, come diceva Gianni Morandi. Anche Calenda si è intenerito a quanto pare - Windancer2706 : Carlotta Miti (pic 2), Uncle Gianni Morandi in 1960s (pic 1) - viaemiliarock : Già lo sappiamo, Gianni Morandi non lo ferma più nessuno, soprattutto dopo la ritrovata e rinnovata giovinezza acqu… -