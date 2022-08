Gf Vip 7 | ecco chi si nascondeva davvero dietro l’indizio del pallone ma la trattativa è sfumata

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 agosto 2022) La macchina del Grande Fratello Vip sta ufficialmente scaldando i motori e il padrone di Casa, Alfonso Signorini, sta preparando il cast della settima edizione. Dopo i vari indizi pubblicati dal direttore di Chi sui social, in tanti si sono prestati a scoprire di chi si trattasse in ogni occasione. In una recente intervista fatta a Simona Ventura, il conduttore si è lasciato andare in merito ad alcuni volti del prossimo game-show. A quanto pare, Alfonso sembrerebbe aver confermato in qualche modo la presenza di Pamela Prati, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Un ulteriore indizio aveva fatto pensare alla presenza di un volto vicino ad una star del calcio, Andrea Pirlo. In realtà, il settimanale The Pipol, ha voluto smentire i rumor che ruotavano intorno alla possibilità di avere il figlio del calciatore al prossimo Gf Vip, dovuti alla pubblicazione di un ...