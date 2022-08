Gazzetta – Inter | Sanchez | risolto il contratto Il cileno è vicino al Marsiglia

(Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-01 11:36:35 Arrivano conferme dalla: Trovato l’accordo tra l’entourage dell’attaccante e l’. Con i francesi c’è già l’intesa su ingaggio eAlexisfa le valigie. Il Niño hailche lo legava ai nerazzurri fino al giugno 2023 e si prepara per una nuova sfida: l’intesa con l’Olympiquec’è e va solo formalizzata. I francesi allenati da Igor Tudor hanno trovato gli argomenti giusti per convincere ila togliere le tende da Appiano, consentendo così ai nerazzurri di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi e snellire un reparto offensivo altrimenti affollato. DETTAGLI — Ildovrebbe giocare in Francia per i prossimi due anni, per guadagnare poco più ...

La Gazzetta dello Sport però parla anche della situazione legata all'olandese Stefan De Vrij. Col contratto in scadenza nel 2023, le strade dell'sono due. La prima porta alla cessione, ma ...

Sanchez e l'Inter si salutano: risolto il contratto. Il cileno andrà al Marsiglia

Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome per il post Dumfries. Il calciomercato nerazzurro continua, e i nomi più caldi al centro delle trattive sono sicuramente quelli d ...